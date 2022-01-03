Apple стала первой компанией, чья капитализация превысила $3 трлн

Акции Apple дорожают почти на 3%, капитализация компании впервые превысила 3 триллиона долларов, что является первым случаем в истории, когда рыночная стоимость компании превысила эту отметку, свидетельствуют данные торгов.

Акции Apple дорожают почти на 3%, капитализация компании впервые превысила 3 триллиона долларов США, что является первым случаем в истории, когда рыночная стоимость компании превысила эту отметку.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.46 по бакинскому времени стоимость акций Apple росла на 2,92%, до 182,73 долларов США за ценную бумагу. Минутами ранее показатель достиг 182,88 доллара. Таким образом, капитализация компании превысила отметку в 3 триллиона долларов США.