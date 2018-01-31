Apple проверяют из-за медленной работы iPhone

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам проверяют компанию Apple из-за возможных нарушений, связанных с замедлением работы на старых моделях iPhone. Как сообщает Report со ссылкой на Коммерсант, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

В Apple сообщили, что корпорация получила запрос от правительственных ведомств, и отвечает на них. В компании заверили, что "никогда не делали и не будут делать ничего для того, чтобы намеренно укоротить срок службы любого продукта Apple или ухудшить пользовательский интерфейс".

О том, что Apple намеренно замедляет работу устройств прошлых поколений, стало известно в конце прошлого года. В США, Израиле и Франции к Apple подали уже десятки исков. Корпорация опубликовала открытое письмо, признала ошибки и пояснила, что замедляла работу устройств для продления срока их службы.

Вчера стало известно, что корпорация Apple решила в два раза сократить заказ на производство флагманских смартфонов iPhone X. Это связано со слабым спросом на новинку. В итоге, капитализация Apple за последнюю неделю сократилась более чем на 8%, до 850 млрд долларов.