Apple инвестировала в Японию свыше 100 млрд долларов за последние пять лет

Американская Apple Inc инвестировала свыше 100 млрд долларов в сеть из почти 1 тысячи своих поставщиков в Японии за последние 5 лет.

Американская Apple Inc инвестировала свыше 100 млрд долларов в сеть из почти 1 тысячи своих поставщиков в Японии за последние 5 лет.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила компания.

С 2019 года она увеличила расходы более чем на 30%, причем ее поставщиками являются как крупные международные корпорации, так и небольшие семейные предприятия, пишет MT Newswires.

Sony является одним из крупнейших японских поставщиков Apple, выпуская датчики для камер iPhone с 2011 года.

Apple заявила, что к 2030 году 29 японских поставщиков взяли на себя обязательства полностью перейти на возобновляемые источники энергии для производства комплектующих для устройств компании. При этом Sony, Seiko Advance и Sumitomo Electric Industries уже реализуют проекты в сфере ветряной и солнечной энергетики.

Котировки акций Apple растут на 0,5% в ходе предварительных торгов во вторник. Рыночная стоимость компании с начала текущего года снизилась на 18,6% (до 2,26 трлн долларов), в то время как фондовый индекс опустился на 16,3%.