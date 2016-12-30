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    Аннулированы лицензии трех страховых компаний, добровольно покинувших рынок

    Об этом сообщила Палата надзора за финансовыми рынками

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Совет директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) принял решение об аннулировании лицензии на страховую деятельность Buta Sigorta, Международной страховой компании и Azerqarant Sigorta. Об этом сообщили Report из Палаты.

    По информации, в ПНФР поступило обращение со стороны указанных страховщиков в связи с решением о добровольном аннулировании лицензии, принятом на общем собрании акционеров страховых компаний. Палата аннулировала лицензии в соответствии со ст. 107.1.1 закона “О страховой деятельности” и положением 5.3.20 Устава ПНФР.

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