Аннулированы лицензии трех страховых компаний, добровольно покинувших рынок

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Совет директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) принял решение об аннулировании лицензии на страховую деятельность Buta Sigorta, Международной страховой компании и Azerqarant Sigorta. Об этом сообщили Report из Палаты.

По информации, в ПНФР поступило обращение со стороны указанных страховщиков в связи с решением о добровольном аннулировании лицензии, принятом на общем собрании акционеров страховых компаний. Палата аннулировала лицензии в соответствии со ст. 107.1.1 закона “О страховой деятельности” и положением 5.3.20 Устава ПНФР.