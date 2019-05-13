В Азербайджане ограничено действие лицензии AXA MBask

Палата по надзору над финансовыми рынками Азербайджана ограничила действие лицензии, выданной страховой компании AXA MBask.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение палаты.

В сообщении отмечается, что на основе обращения AXA MBask, по решению правления палаты аннулированы лицензии, выданные компании на такие виды, как обязательное страхование недвижимости, обязательное страхование гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимости и обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Тем самым была ограничена лицензия на страховую деятельность AXA MBask.

Напомним, что французская страховая группа AXA объявила о расторжении соглашения о намерении, заключённого 21 мая 2018 года в связи с продажей своей дочерней страховой компании в Азербайджане AXA Mbask местному предпринимателю - члену Наблюдательного совета ОАО Unibank Эльхану Гарибли. В этой связи AXA Mbask приостановила заключение новых страховых договоров, и до прекращения своей деятельности на территории страны будет управлять существующим портфелем с целью обеспечения интересов имеющихся у компании клиентов на самом высоком уровне.