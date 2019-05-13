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В Азербайджане ограничено действие лицензии AXA MBask

Аннулированы лицензии по трем видам деятельности AXA MBask

Палата по надзору над финансовыми рынками Азербайджана ограничила действие лицензии, выданной страховой компании AXA MBask.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение палаты.

В сообщении отмечается, что на основе обращения AXA MBask, по решению правления палаты аннулированы лицензии, выданные компании на такие виды, как обязательное страхование недвижимости, обязательное страхование гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимости и обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Тем самым была ограничена лицензия на страховую деятельность AXA MBask.    

Напомним, что французская страховая группа AXA объявила о расторжении соглашения о намерении, заключённого 21 мая 2018 года в связи с продажей своей дочерней страховой компании в Азербайджане AXA Mbask местному предпринимателю - члену Наблюдательного совета ОАО Unibank Эльхану Гарибли. В этой связи AXA Mbask приостановила заключение новых страховых договоров, и до прекращения своей деятельности на территории страны будет управлять существующим портфелем с целью обеспечения интересов имеющихся у компании клиентов на самом высоком уровне.

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