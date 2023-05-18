О нас

Аннулирована лицензия НБКО Union Kredit

Аннулирована лицензия НБКО Union Kredit Решением правления Центрального банка Азербайджана аннулирована лицензия небанковской кредитной организации (НБКО) ООО Union Kredit.
Финансы
18 мая 2023 г. 10:10
Аннулирована лицензия НБКО Union Kredit

Решением правления Центрального банка Азербайджана аннулирована лицензия небанковской кредитной организации (НБКО) ООО Union Kredit.

Report сообщает об этом со ссылкой на регулятора.

По информации, в стране количество имеющих лицензию НБКО сократилось с 55 до 54.

Напомним, что Union Kredit создана в 2011 году. Ее уставный капитал составляет 452 тыс. манатов. НБКО не обнародовала финансовую отчетность за 2022 год, однако в конце 2021 года ее обязательства превысили активы, в балансовом капитале возникла нехватка 206 тыс. манатов. Фактически это означает банкротство.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Union Kredit" BOKT-un lisenziyası ləğv olunub

Самое читаемое

На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
11 мая 2023 г. 10:44
На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
12 мая 2023 г. 08:24
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
12 мая 2023 г. 11:40
Представители СМИ Азербайджана: Необходимо улучшить осведомленность в Украине об Азербайджане
ВидеоПредставители СМИ Азербайджана: Необходимо улучшить осведомленность в Украине об Азербайджане
12 мая 2023 г. 21:22
Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ
Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ
13 мая 2023 г. 11:25
В штабе ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации
ФотоВ штабе ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации
13 мая 2023 г. 16:46
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
14 мая 2023 г. 15:43
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
16 мая 2023 г. 11:32
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
17 мая 2023 г. 16:27
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
18 мая 2023 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi