Аннулирована лицензия НБКО Union Kredit

Решением правления Центрального банка Азербайджана аннулирована лицензия небанковской кредитной организации (НБКО) ООО Union Kredit.

Решением правления Центрального банка Азербайджана аннулирована лицензия небанковской кредитной организации (НБКО) ООО Union Kredit.

Report сообщает об этом со ссылкой на регулятора.

По информации, в стране количество имеющих лицензию НБКО сократилось с 55 до 54.

Напомним, что Union Kredit создана в 2011 году. Ее уставный капитал составляет 452 тыс. манатов. НБКО не обнародовала финансовую отчетность за 2022 год, однако в конце 2021 года ее обязательства превысили активы, в балансовом капитале возникла нехватка 206 тыс. манатов. Фактически это означает банкротство.