Аннулирована лицензия НБКО Union Kredit

Решением правления Центрального банка Азербайджана аннулирована лицензия небанковской кредитной организации (НБКО) ООО Union Kredit.
Report сообщает об этом со ссылкой на регулятора.
По информации, в стране количество имеющих лицензию НБКО сократилось с 55 до 54.
Напомним, что Union Kredit создана в 2011 году. Ее уставный капитал составляет 452 тыс. манатов. НБКО не обнародовала финансовую отчетность за 2022 год, однако в конце 2021 года ее обязательства превысили активы, в балансовом капитале возникла нехватка 206 тыс. манатов. Фактически это означает банкротство.