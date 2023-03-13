Аннулирована лицензия İnvestAz Asset Management

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензию ООО İnvestAz Asset Management, занимающегося управлением инвестиционного фонда.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.
Тем самым, число компаний, управляющих инвестиционными фондами в стране, сократилось до одного. В стране единственной лицензией в данной сфере в настоящее время обладает ООО AzFinance Asset Management.
İnvestAz Asset Management был создан в 2013 году Закрытым акционерным обществом "Инвестиционная компания İnvest-Az." Уставный капитал İnvestAz Asset Management составляет 300 тыс. манатов, законным представителем является Шахрияр Агазейнал оглу Гурбанзаде. Он также является законным представителем Инвестиционной компании İnvest-Az.