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Anglo Asian Mining завершит выплату дивидендов акционерам в июле

Anglo Asian Mining завершит выплату дивидендов акционерам в июле Руководство британской компании Anglo Asian Mining Plc., занимающейся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, утвердило окончательную выплату дивидендов за 2020 год в размере 3,5 цента США за каждую обыкновенную акцию.
Финансы
14 июля 2021 г. 11:29
Anglo Asian Mining завершит выплату дивидендов акционерам в июле

Руководство британской компании Anglo Asian Mining Plc., занимающейся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, утвердило окончательную выплату дивидендов за 2020 год в размере 3,5 цента США за каждую обыкновенную акцию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт компании.

Последняя выплата дивидендов акционерам будет осуществлена 29 июля 2021 года. Дивиденды выплачиваются держателям обыкновенных акций наличными, в фунтах стерлингов.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на месторождении "Гедабек" началась в 2009 году.

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Версия на английском языке Anglo Asian Mining to complete payment of dividends to shareholders in July
Версия на азербайджанском языке İyulda “Anglo Asian Mining” səhmdarlarına dividend ödənişini yekunlaşdıracaq

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