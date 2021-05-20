Anglo Asian Mining выплатила дивиденды в размере 10,3 млн долларов

В сообщении также отмечается, что компания была освобождена от всех банковских задолженностей в начале 2020 года

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, выплатила акционерам за 2020 год дивиденды в размере 10,3 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в финансовой отчетности компании за 2020 год.

Годовой дивиденд в размере 0,035 доллара США на каждую обыкновенную акцию будет выплачен 29 июля этого года. Общая сумма, подлежащая выплате на каждую обыкновенную акцию за 2020 финансовый год, составляет 0,095 доллара. Из этой суммы уже выплачено 0,06 доллара.

В сообщении также отмечается, что компания была освобождена от всех банковских задолженностей в начале 2020 года.