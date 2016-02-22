​Англия начала девальвацию

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Фунт стерлингов резко подешевел после заявления мэра Лондона Бориса Джонсона о поддержке выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС). Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, фунт стерлингов упал на максимальную величину за последние 11 месяцев и в течение одного часа снизился на 1,45% - с отметки 1,44 USD/GBP до 1,42 USD/GBP.

Отметим, что Б.Джонсон является одним из наиболее популярных политиков Англии и поддержка с его стороны запланированного на июнь референдума по вопросу членства Великобритании в ЕС оказало серьезное воздействие на национальную валюту. Фунт стерлингов ослабил свои позиции после укрепления в пятницу на фоне заявления премьер-министра Англии Дэвида Кэмерона о принятии членства Великобритании в ЕС на определенных условиях.

Аналитики Morgan Stanley отмечают, что с учетом популярности Б.Джонсона его мнение скажется на позициях фунта стерлингов. Главный валютный аналитик расположенной в Токио инвестиционной компании Mizuho Securities Co. Кенго Сузуки считает нереальным вероятность выхода страны из ЕС, однако, по его мнению, возникшая неопределенность окажет давление на фунт стерлингов. Он отмечает, что британская валюта будет колебаться в диапазоне 1,40-1,50 USD/GBP.

Аналитическая группа Report считает, что различные страны мира, в том числе, Великобритания выступают с подобными заявлениями с целью девальвации своих национальных валют. В нынешних глобальных экономических условиях девальвационная война все еще продолжается. По этой причине ожидается укрепление доллара, достижение паритета USD/EUR, падение курса фунта стерлингов до 1,35 USD/GBP.

