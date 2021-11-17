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Анар Керимов: В 2022 году будет расширен охват выплат по страхованию от безработицы

Анар Керимов: В 2022 году будет расширен охват выплат по страхованию от безработицы В 2022 году сфера страховых выплат по безработице будет расширена. В Азербайджане планируется организовать 4 крупные региональные ярмарки труда.
Финансы
17 ноября 2021 г. 13:48
Анар Керимов: В 2022 году будет расширен охват выплат по страхованию от безработицы

В 2022 году сфера страховых выплат по безработице будет расширена. В Азербайджане планируется организовать 4 крупные региональные ярмарки труда.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Анар Керимов в ходе обсуждения в первом чтении проекта закона “О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год” на пленарном заседании парламента.

По его словам, в следующем году будет продолжена работа по оцифровке услуг занятости: “Завершатся работы над единой платформой трудовых отношений и картой занятости страны, реестром занятости, системами контроля за неформальной занятостью, электронной биржей и ярмаркой труда, порталом общественных работ, инновационной платформой BACAR”.

"В следующем году значительная часть мер будет направлена на обеспечение достойной занятости наших соотечественников, которые вернутся в освобожденные от оккупации регионы”, - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Anar Kərimov: "2022-ci ildə işsizlikdən sığorta ödənişinin əhatə dairəsi genişləndiriləcək"

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