Анар Керимов: В 2022 году будет расширен охват выплат по страхованию от безработицы

В 2022 году сфера страховых выплат по безработице будет расширена. В Азербайджане планируется организовать 4 крупные региональные ярмарки труда.

В 2022 году сфера страховых выплат по безработице будет расширена. В Азербайджане планируется организовать 4 крупные региональные ярмарки труда.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Анар Керимов в ходе обсуждения в первом чтении проекта закона “О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год” на пленарном заседании парламента.

По его словам, в следующем году будет продолжена работа по оцифровке услуг занятости: “Завершатся работы над единой платформой трудовых отношений и картой занятости страны, реестром занятости, системами контроля за неформальной занятостью, электронной биржей и ярмаркой труда, порталом общественных работ, инновационной платформой BACAR”.

"В следующем году значительная часть мер будет направлена на обеспечение достойной занятости наших соотечественников, которые вернутся в освобожденные от оккупации регионы”, - сказал он.