Анар Гасанов: Консолидация в банковском секторе продолжится в следующем году

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Консолидация в банковском секторе Азербайджана продолжится в следующем году.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель председателя правления AccessBank Анар Гасанов: "Банки станут крупнее, эпоха небольших банков завершится. Банки – лидеры прошлых лет рассматривают варианты слияния".

Он также отметил, что несколько финансовых институтов предлагают свое долевое участие, однако конкретного решения пока нет.

Гасанов подчеркнул, что с марта этого года наблюдается оживление в секторе кредитования, в частности, микрокредитования: "Среднее количество кредитов на душу кредитного специалиста выросло в три раза, а сумма увеличилась в 2,5 раза, что является довольно высокой цифрой. Это аналогично уровню развития до первой девальвации".

Представитель банка добавил, что 52% микрокредитов приходится на сельское хозяйство, кредиты фермерам, что свидетельствует о текущей тенденции.