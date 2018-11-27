Анар Гасанов: AccessBank пишет историю - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Интервью председателя правления AccessBank Анара Гасанова:

- Банк уже подвел итоги третьего квартала. Как вы можете оценить итоги в целом?

- С большим чувством удовлетворения могу отметить, что практически все бизнес-показатели банка демонстрируют активный рост. Активы банка достигли 836,5 млн манатов. Кредитный портфель в этом году тоже перешел к росту и сейчас находится на грани отметки 520 млн манатов. Особым поводом для гордости являются наши достижения в микрокредитовании, которое всегда было главным коньком AccessBank. Отмечу, что только в октябре мы выдали кредитов на 45 млн манатов, из которых 29 млн манатов приходится на долю микрокредитования. И в данном сегменте наш банк находится далеко впереди всего сектора с более чем 50%-ной долей рынка. Для нас это является наглядным подтверждением, что за все годы своего существования AccessBank превратился в долгосрочного партнера для наших клиентов, полностью оправдывая свою миссию по поддержке микро и среднего бизнеса в стране. Продуктивность по одному кредитному сотруднику близится к так называемому додевальвационному показателю.

Рост депозитного портфеля в сегменте розничных клиентов тоже продолжается и мы признательны всем клиентам, которые оказывают нам доверие.

Уверен, что такими темпами мы ежеквартально будем улучшать и свои финансовые показатели, и свои рыночные позиции.

- Хотя основные финансовые показатели банка продемонстрировали положительную динамику, убытки банка чуть выросли. Чем Вы можете обосновать это?

- Знаете, это комплексный вопрос, на это влияют несколько факторов. Приведу два примера. Основываясь на наш долгосрочный бизнес-план, который подразумевает развитие экономики страны, мы не стали сразу же после девальваций существенно сокращать филиальную сеть и соответственно проводить значительную оптимизацию среди сотрудников. Иными словами, банк произвел точечную оптимизацию там, где необходимо, стараясь сохранить важные для себя кадры и филиалы, опираясь на которые банк предполагает развивать бизнес в последующие годы. Таким образом, банк нес и продолжает нести на себе все операционные расходы, связанные с удержанием необходимой сети обслуживания и штата, которые всегда являлись нашей сильной стороной. Или еще один пример - хеджирование. Иными словами, после обесценивания национальной валюты и определенных опасений в краткосрочной стабильности маната со стороны клиентов, банк взял на себя риски по возможному дальнейшему укреплению доллара по выданным кредитам в валюте. То есть банк понес очень большие расходы, чтобы клиенты, у которых долларовые кредиты, не беспокоились хотя бы какое-то время после девальвации и сумели адаптировать свой бизнес под новые реалии рынка.



Мы ожидаем, что в следующем году эти факторы не будут так существенно влиять на прибыльность банка, учитывая ожидаемый рост объемов бизнеса и соответственно доходов банка, а также постепенное завершение расходов по хеджированию.

- Также наблюдается сокращение объема проблемных кредитов. Когда банк сможет полностью очистить портфель?

- На момент первой девальвации (21 февраля 2015 года) наш кредитный портфель перевалил отметку 1 млрд долларов, из которого долларовый портфель составлял 575 млн долларов, то есть 56% от общего портфеля. Учитывая поддержку наших иностранных партнеров, до девальвации банк был очень активен на рынке внешнего заимствования. Кроме того, в тот период манат на протяжении долгого времени оставался сильной валютой по отношению к доллару. Также надо учесть тот фактор, что основная часть бизнеса, который мы кредитуем, ориентирована на импорт. Естественно, многие люди предпочитали долларовые кредиты. Выше указанные мною цифры подкрепляют эту мысль. Все мы знаем, что после девальвации маната многие сегменты бизнеса в стране столкнулись с определенными сложностями, включая падение реальных доходов большей части населения, соответственно покупательского спроса. Сегодня я с полной ответственностью могу сказать, что большая часть долларового портфеля была реструктуризирована.

Кстати, за январь-октябрь текущего года банк выдал примерно 52 тыс. кредитов на сумму более 318 млн манатов, с учетом изменения конъюнктуры рынка, из них 97% выданы в манатах. Я считаю, это очень знаковые показатели, подтверждающие продолжающееся активное сотрудничество AccessBank с ощутимой частью предпринимателей в стране, видящей в нас надежного партнера.

- То есть слухи о том, что банк не протянул руку помощи клиентам, которые столкнулись с проблемами, не соответствуют действительности?

- Большую часть проблемных кредитов мы реструктуризировали, дали многим льготные периоды. И вот сейчас, когда экономика страны оправилась от шоков, вызванных двумя девальвациями, бизнес наших клиентов, к которым мы отнеслись с пониманием, также стал восстанавливаться и они начали возвращать свои долги. Поэтому я иногда с удивлением отношусь к слухам о том, что банк не протягивает руку помощи клиентам, которые столкнулись с проблемами. За всю историю деятельности банка всего было выдано примерно 1,2 млн кредитов на сумму более 5,2 млрд долларов. Вдумайтесь, речь идет о сотнях тысяч людей, представляющих микро и средний бизнес в стране. Я не обладаю юридическим образованием, но если следовать логике слухов, получается, что если из массы этих клиентов есть единицы, с которыми после долгих лет судебных процессов начинается какая-то правовая оценка, предусмотренная законодательством страны, но не совпадающая в ожиданиями этих клиентов, то это же не означает, что банк в массовом порядке воюет со своими клиентами. Мягко говоря, странное или популистское предположение.

- На какой стадии находится процесс капитализации?

- Как уже отмечалось некоторое время назад, было принято решение о капитализации банка со стороны иностранных инвесторов. На прошлой неделе, а точнее 15 ноября было подписано Соглашение по капитализации банка. Отмечу, что это первый юридически обязательный документ, сторонами которого выступили текущие акционеры, а также все международные кредиторы банка. Для нас особенность ситуации в том, что ведущие партнеры банка в лице известных иностранных финансовых учреждений с большим воодушевлением и в достаточно краткие сроки достигли договоренности о значительных инвестициях в капитал банка.

Согласно этому соглашению, капитализация банка, главным образом, предусматривает оказание поддержки банку со стороны данных организаций на общую сумму около 184 млн манатов, из которых 118,5 млн манатов будут в первую очередь направлены на увеличение капитала банка до 258 млн манатов. Дополнительно, посредством субординированных кредитных инструментов предусматривается укрепление на 22 млн маната капитала второго уровня (TierII) и такой же суммы так называемого "условного капитала", выделенной на случай, если в последующие пару лет возникнет необходимость в дополнительных капиталовложениях.

Хочу отметить, что для нас данные действия являются показателем того, что банк продолжает оставаться очень важным партнером для международных финансовых институтов. В последние месяцы банк и будущие учредители провели очень большую работу в связи с появлением в структуре акционеров дополнительных международных партнеров. Кто знаком со спецификой данных проектов понимает, что срок в несколько месяцев является рекордным для подобных договоренностей и говорит о большой заинтересованности со стороны международных финансовых организаций в развитии ненефтяного сектора экономики страны.

С завершением процедуры капитализации банка в азербайджанском банковском секторе появится финансовое учреждение, в состав акционеров которого плюс к существующим акционерам добавятся такие влиятельные финансовые институты как Европейский инвестиционный банк (рейтинг ААА), Азиатский банк развития (рейтинг ААА) и др., являющиеся авторитетными игроками на международном финансовом рынке. Для многих из этих организаций данное решение является первым в капитальном инвестировании в коммерческий финансовый сектор. И насколько мне известно, некоторые из инвесторов внесли необходимые изменения в свои внутренние регулятивные документы, чтобы стать акционерами AccessBank. Что является еще одним показателем веры и доверия в положительную динамику развития экономики страны и частности в бизнес план AccessBank. Так что получается, что AccessBank "пишет историю" не только внутри азербайджанского банковского сектора (улыбается), но и в какой-то степени на международном уровне.

- Хотелось бы коснуться еще одного важного момента. Временами мы слышим слухи о том, будто банк столкнулся с угрозой банкротства. Соответствует ли действительности данная информация?

- Мы слышали и читали практически все подобного рода информации и сохраняли спокойствие, никак не реагировали. Хочу вернуться к теме капитализации. Учитывая то, что правительство Азербайджана активно развивает экономику страны, в частности ненефтяной сектор, а это, по-моему, само по себе предполагает быть более открытым для иностранных инвестиций, именно появление такого рода международных финансовых организаций в числе инвесторов банковского сектора страны говорит об особенной роли AccessBank.

Наши показатели на протяжении 16-летней деятельности показали всем международным инвесторам насколько успешный проект возможно сделать в Азербайджане, на 100% состоящий из зарубежных инвестиций. Правильные шаги, предпринятые банком после девальвации, а также потенциал азербайджанской экономики подталкивают к решимости наших инвесторов.

- Пойдем еще дальше. Знаем, что AccessBank приостановил сотрудничество с рейтинговым агентством Fitch. Также знаем, что данное решение принято по просьбе банка...

- Повторюсь, в процесс капитализации банка вовлечены крупные международные институты, представляющие разные страны и разную, если можно так выразиться, корпоративную финансовую культуру. Вы можете представить какой огромный объем работы был выполнен за последние месяцы? Мы приложили достаточно большие усилия, чтобы сделать данный процесс максимально закрытым от посторонних глаз и нежелательных комментариев, чтобы та или иная неверно интерпретированная информация ни в коем случае не повлияла на переговоры и намерения сторон. Поэтому банк даже не комментировал данную информацию для СМИ и мы попросили наших медиа-партнеров понять нас в непростой для нас ситуации. Пользуясь случаем, еще раз выражаю всем огромную благодарность.

Нынешние и будущие акционеры банка настаивали на том, чтобы была обеспечена полная конфиденциальность в процессе переговоров. Именно поэтому мы обратились в Fitch для приостановки сотрудничества, так как для получения соответствующего рейтинга от такой серьезной организации, банк должен был полностью раскрыть всю так называемую "внутреннюю кухню", что могло повлиять на ход наших переговоров с зарубежными партнерами. Но я не думаю, что банк будет долгое время оставаться без международной оценки. Тем более учитывая, что нашими акционерами являются международные институты. Будет ли это Fitch? Это является предметом для отдельного обсуждения.

- Вы являетесь первым азербайджанцем, возглавившим банк. Что изменилось в период Вашего председательства?

- Наше главное преимущество в том, что за 16 лет AccessBank не зависел от стиля управления или личностных качеств того или иного менеджера. Все это время мы основывались только на наших корпоративных ценностях. К этим ценностям можно причислить прозрачность, справедливое отношение к клиентам и сотрудникам и др. Моей главной целью является удержание этих ценностей. Несмотря на некоторые структурные изменения, подразумевающие более быструю адаптацию к изменяющимся реалиям рынка, костяк нашей команды остается с нами. Я очень горжусь тем, что на протяжении этих долгих лет работаю в одной команде с этими людьми. Если проанализировать руководство банка и средний уровень менеджеров, то можете увидеть людей, которых с AccessBank связывает стаж сроком больше 10 лет, некоторые члены нашей команды работают даже с первого дня создания банка. Мы рады и собираемся придерживаться этих основных ценностей, которые базируются на основном нашем активе - наших сотрудников.

- Напоследок хотелось бы узнать Ваши прогнозы на ближайшую перспективу.

- Во время переговоров с нашими инвесторами мы разработали стратегический план банка сроком на 4 года, согласно которому мы намерены активно наращивать кредитный портфель, а также вернуться на уровень высокой прибыльности. Среди основных миссий банка - продолжать оставаться партнером микро, малого и среднего предпринимательства, принимать активное участие в развитии данных сфер. В этом плане капитализация обеспечит банк достаточными ресурсами для того, чтобы в полной мере удовлетворять растущие потребности наших клиентов в финансовой поддержке. Кроме того, мы, будучи одним из инновационных банков, хотим продолжать инвестировать в цифровые инструменты. Также мы хотим развивать продуктовую линейку, при этом воспользоваться консалтинговыми услугами наших международных партнеров. При этом мы, естественно, будем учитывать рыночные тренды. Я считаю, что в данный момент банковский сектор находится на этапе трансформации, и это касается не только Азербайджана. Так что я уверен, что AccessBank, основываясь на своих корпоративных ценностях и пользуясь своими уникальными возможностями, продолжит занимать достойное место в банковской среде Азербайджана.