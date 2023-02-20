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ЦБА: В Азербайджане не будет ограничений на наличные расчеты

ЦБА: В Азербайджане не будет ограничений на наличные расчеты Несмотря на развитие способов безналичных расчетов, в Азербайджане каких-либо ограничений на наличные расчеты не предусмотрено.
Финансы
20 февраля 2023 г. 12:27
ЦБА: В Азербайджане не будет ограничений на наличные расчеты

Несмотря на развитие способов безналичных расчетов, в Азербайджане каких-либо ограничений на наличные расчеты не предусмотрено.

Как передает Report, об этом начальник отдела управления наличными деньгами ЦБА Анар Дадашов сказал на семинаре "Организация наличного денежного оборота - 2023".

"Европейским центральным банком разрабатывается программа, именуемая стратегия наличных денег "Еврозона", в соответствии с которой наличные деньги продолжат оставаться средством расчетов, несмотря на наличие цифровых расчетов. Согласно опросу, проведенному Европейским центральным банком среди населения, граждане поддержали сохранение наличных денег как средства расчетов", - отметил А.Дадашов.

По его словам, в Азербайджане с распространением расчетов по банковской карте, использование наличных денег постепенно сокращается.

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Версия на английском языке CBA official: Azerbaijan will not impose any restrictions on cash payments
Версия на азербайджанском языке Anar Dadaşov: “Azərbaycanda nağd ödənişlərə hər hansısa məhdudiyyətlər qoyulmayacaq"

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