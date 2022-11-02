Аналитики ждут повышения ставки по итогам сегодняшнего заседания ФРС США

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам двухдневного ноябрьского заседания четвертый раз подряд повысит свою базовую ставку на 75 базисных пунктов - в этот раз до 3,75-4%. Решение комитета по открытым рынкам ФРС будет опубликовано в среду, 2 ноя

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам двухдневного ноябрьского заседания четвертый раз подряд повысит свою базовую ставку на 75 базисных пунктов - в этот раз до 3,75-4%. Решение комитета по открытым рынкам ФРС будет опубликовано в среду, 2 ноября вечером.

Как передает Report, такой прогноз дают опрошенные порталом DailyFX аналитики.

Также компания S&P Global опубликует окончательную оценку индекса деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в октябре снизился до 46,6 пункта с 48,4 пункта в сентябре, став самым низким за два года и четыре месяца, как и показала предварительная оценка.

Ожидается и обнародование данных об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за октябрь, которые опубликует аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP). Прогнозируется, что показатель вырос на 195 тыс. после роста сентября на 208 тыс.

Кроме того, сегодня Управление энергетической информации Минэнерго США опубликует данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 октября. Аналитики полагают, что показатель вырос на 0,27 млн баррелей и достиг 440,2 млн баррелей.