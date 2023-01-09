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Аналитики ждут дальнейшего повышения ставок большинством мировых центробанков

Аналитики ждут дальнейшего повышения ставок большинством мировых центробанков Мировые центробанки пока не закончили борьбу с инфляцией: регуляторы в большинстве стран еще не повысили ключевые ставки до пиковых значений, однако могут взять паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной политики в определенный момент в 2023 году или
Финансы
9 января 2023 г. 18:07
Аналитики ждут дальнейшего повышения ставок большинством мировых центробанков

Мировые центробанки пока не закончили борьбу с инфляцией: регуляторы в большинстве стран еще не повысили ключевые ставки до пиковых значений, однако могут взять паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной политики в определенный момент в 2023 году или даже перейти к ее смягчению, прогнозирует Bloomberg Economics.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", агентство проанализировало монетарную политику 23 мировых центробанков, при этом, как ожидается, большинство из них - 12 - продолжат повышать ставки, тогда как девять начнут их снижать, а два оставшихся - удерживать на нынешнем уровне.

Общий уровень процентных ставок в мире, как ожидается, достигнет пика в 6% в третьем квартале, а к концу 2023 года опустится до 5,8%. Показатель станет максимальным с 2001 года, на текущий момент он составляет 5,2%.

"В 2022 году на фоне устойчиво высокой инфляции центробанки могли двигаться только в одном направлении, и главной ошибкой, которую могли допустить инвесторы, было не заложить в прогнозы достаточное количество повышений ставок", - сказал главный экономист Bloomberg Economics Том Орлик.

В числе крупнейших мировых ЦБ, которые планируют продолжить ужесточение монетарной политики в первые месяцы наступившего года, находятся Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ).

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