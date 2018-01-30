Аналитики: Влияние "кремлевского списка" на рубль будет ограниченным

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Влияние публикации "кремлевского списка" США на российский рынок акций и рубля будет ограниченным. Как сообщает Report, так считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Минфин США во вторник опубликовал так называемый "кремлевский доклад", в который вошли 96 крупных российских бизнесменов, а также 114 политиков и чиновников. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что против них могут быть введены санкции США.

"С учетом того, что публикация "кремлевского списка" была ожидаемым событием, и не несет ни малейшего эффекта внезапности, его негативное влияние на российские рынки будет весьма ограничено. Торги на валютном рынке могут начаться вблизи отметок 56,6 за доллар, 70,1 за евро. Фондовый рынок откроется вблизи 2270 пунктов по индексу Мосбиржи, 1270 пунктов - по индексу РТС", - считает Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари".

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко полагает, что реакция рынка тоже будет достаточно сдержанная: "Коррекция будет небольшая на фоне проседания цен на нефть. Мы видим, что за последнее время рынок достаточно сильно вырос, и коррекция в отечественных индексах возможна только в феврале в район 2200 пунктов по индексу Мосбиржи, возможно с переходом в какое-то боковое движение в диапазоне 2200-2300 пунктов".