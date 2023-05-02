Аналитики прогнозируют усиление годовой инфляции в еврозоне

Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее.

Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее.

Как передает Report, такой предварительный прогноз дают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.

Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат во вторник, 2 мая.

Сегодня также агентство S&P Global опубликует окончательную апрельскую оценку индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны. Предварительный показатель ранее продемонстрировал снижение до 45,5 пункта с 47,3 пункта в марте.