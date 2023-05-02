О нас

Аналитики прогнозируют усиление годовой инфляции в еврозоне

Аналитики прогнозируют усиление годовой инфляции в еврозоне Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее.
Финансы
2 мая 2023 г. 09:47
Аналитики прогнозируют усиление годовой инфляции в еврозоне

Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее.

Как передает Report, такой предварительный прогноз дают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.

Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат во вторник, 2 мая.

Сегодня также агентство S&P Global опубликует окончательную апрельскую оценку индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны. Предварительный показатель ранее продемонстрировал снижение до 45,5 пункта с 47,3 пункта в марте.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Analysts predict increase in annual inflation in Eurozone

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Акционерного общества Узбекистана Узавтосаноат
Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Акционерного общества Узбекистана "Узавтосаноат"
1 мая 2023 г. 14:23
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
1 мая 2023 г. 12:59
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает мирную повестку дня
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает мирную повестку дня
1 мая 2023 г. 02:53
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основными соревнованиями Гран-при Азербайджана Формулы-1
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основными соревнованиями Гран-при Азербайджана Формулы-1
30 апреля 2023 г. 17:45
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Boeing
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Boeing
30 апреля 2023 г. 17:38
С трагедии в АГНА прошло 14 лет
С трагедии в АГНА прошло 14 лет
30 апреля 2023 г. 00:04
Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы
Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы
29 апреля 2023 г. 14:05
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
29 апреля 2023 г. 10:54
Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере
Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере
29 апреля 2023 г. 10:53
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
28 апреля 2023 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi