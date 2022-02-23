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Аналитики прогнозируют сохранение оценки ускорения инфляции в еврозоне

Аналитики прогнозируют сохранение оценки ускорения инфляции в еврозоне Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по окончательной оценке, ускорилась до 5,1% с 5% месяцем ранее, что соответствует предварительной оценке.
Финансы
23 февраля 2022 г. 09:28
Аналитики прогнозируют сохранение оценки ускорения инфляции в еврозоне

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по окончательной оценке, ускорилась до 5,1% с 5% месяцем ранее, что соответствует предварительной оценке.

Как передает Report, такое мнение высказали аналитики, опрошенные порталом DailyFx.

Окончательные данные будут опубликованы европейским статистическим агентством Евростат сегодня днем.

Сегодня также исследовательская компания Gfk опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что в марте индикатор составит минус 6,3 пункта после уровня февраля в минус 6,7 пункта.

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