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Аналитики прогнозируют снижение цен на коммерческую недвижимость в США на 40%

Аналитики прогнозируют снижение цен на коммерческую недвижимость в США на 40% Цены на коммерческую недвижимость в США могут упасть на 40%.
Финансы
6 апреля 2023 г. 13:29
Аналитики прогнозируют снижение цен на коммерческую недвижимость в США на 40%

Цены на коммерческую недвижимость в США могут упасть на 40%.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", такой прогноз дают аналитики американского банка Morgan Stanley.

По их мнению, такое падение сопоставимо с наблюдавшимся в период мирового финансового кризиса 2008 года. В ближайшие несколько лет наступят сроки погашения выданных под залог коммерческой недвижимости ипотечных кредитов на триллионы долларов, а процентные ставки наверняка вырастут. Другой негативный фактор - низкая востребованность офисов.

Главный инвестиционный директор бизнеса Morgan Stanley в сфере управления состояниями Лиза Шалетт считает, что эти проблемы могут негативно отразиться не только на секторе недвижимости, но и на деловых сообществах в целом. По ее словам, стабильность рынка акций в начале 2023 года свидетельствует о том, что инвесторы продолжают игнорировать реальные риски бизнеса и экономики.

Дополнительными источниками негатива могут стать неблагоприятная ситуация в области венчурного финансирования и ухудшение перспектив сектора прямых инвестиций.

"Крах Silicon Valley Bank подсветил уже существующие проблемы сектора венчурных инвестиций", - заявила Шалетт. Компании, получившие поддержку от венчурных инвесторов, продолжают "прожигать запасы денежных средств", а их совокупный штат насчитывает более 5 млн человек.

Шалетт также ожидает многолетнее замедление темпов привлечения средств фондами прямых инвестиций и указывает на риски снижения оценок стоимости их портфельных компаний.

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Версия на английском языке Commercial real-estate prices could tumble 40%

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