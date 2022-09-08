Аналитики прогнозируют рост процентной ставки ЕЦБ до 1,25%

Европейский центробанк (ЕЦБ) повысит процентную ставку на 75 базисных пунктов – до 1,25% с 0,5%.

Европейский центробанк (ЕЦБ) повысит процентную ставку на 75 базисных пунктов – до 1,25% с 0,5%.

Как передает Report, такого мнения придерживаются опрошенные порталом DailyFX аналитики.

Итоги заседания ЕЦБ опубликует в четверг, 8 сентября днем.

Сегодня также ожидается, что Минтруда США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 3 сентября. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 8 тыс. — до 240 тыс. заявок.

Кроме того, вечером управление энергетической информации Минэнерго страны опубликует данные о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 сентября. Аналитики полагают, что показатель снизился на 0,7 млн баррелей и достиг 417,6 млн баррелей.