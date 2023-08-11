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Аналитики прогнозируют подорожание золота до 2 500 долларов за унцию

Аналитики прогнозируют подорожание золота до 2 500 долларов за унцию Цены на золото могут обновить исторические максимумы в 2024 году на опасениях по поводу глобальной рецессии и благодаря окончанию цикла повышений процентных ставок ключевых центробанков мира.
Финансы
11 августа 2023 г. 16:54
Аналитики прогнозируют подорожание золота до 2 500 долларов за унцию

Цены на золото могут обновить исторические максимумы в 2024 году на опасениях по поводу глобальной рецессии и благодаря окончанию цикла повышений процентных ставок ключевых центробанков мира.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", некоторые аналитики прогнозируют рост котировок до 2 500 долларов за унцию.

Основатель Livermore Partners Дэвид Нойхаузер считает, что к концу следующего года показатель может составить 2 500 долларов. Во многом это связано с тем, что рецессионные факторы могут усилиться к концу года и набрать силу в 2024 году.

"Я вполне уверен, что мы увидим золото по 2 500 долларов в ближайшие пару лет", - считает глава Wheaton Precious Metals Рэнди Смолвуд, указав на рецессионные сигналы как на позитивный фактор для драгметалла.

Текущий рекорд котировок был установлен 7 августа 2020 года на уровне 2 072,5 долларов за тройскую унцию.

"Мне кажется, золото превысит отметку в 2 100 долларов в конце 2023 или в начале 2024 года", - отметил управляющий директор TD Securities Барт Мелек, добавив, что в своем прогнозе он исходит из предположения, что Федрезерв возьмет паузу в повышении ставок.

Золото показало лучшую динамику по сравнению с большинством других классов активов в последние 12 месяцев, указал Мелек. По его мнению, это свидетельствует об устойчивости драгметалла перед лицом растущих процентных ставок и о его ценности в качестве надежного актива, обеспечивающего защиту от инфляции.

Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex днем в пятницу повысились на 0,1%, до 1 951 доллар за тройскую унцию.

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