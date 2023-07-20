Аналитики ожидают роста числа заявок по безработице в США

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 июля, выросло на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей - до 242 тыс.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 июля, выросло на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей - до 242 тыс.

Как передает Report, об этом заявили опрошенные агентством DailyFХ аналитики.

Официальные данные Министерство труда страны опубликует днем в четверг, 20 июля.

Кроме того, вечером Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики полагают, что показатель в июне снизился до 4,2 млн следок с 4,3 млн в мае.