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Аналитики ожидают роста числа заявок по безработице в США

Аналитики ожидают роста числа заявок по безработице в США Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 июля, выросло на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей - до 242 тыс.
Финансы
20 июля 2023 г. 09:10
Аналитики ожидают роста числа заявок по безработице в США

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 июля, выросло на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей - до 242 тыс.

Как передает Report, об этом заявили опрошенные агентством DailyFХ аналитики.

Официальные данные Министерство труда страны опубликует днем в четверг, 20 июля.

Кроме того, вечером Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики полагают, что показатель в июне снизился до 4,2 млн следок с 4,3 млн в мае.

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Версия на английском языке Analysts expect growth in US jobless claims

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