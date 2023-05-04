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Аналитики ожидают повышения базовой ставки ЕЦБ в четверг на 25 базисных пунктов

Аналитики ожидают повышения базовой ставки ЕЦБ в четверг на 25 базисных пунктов Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг повысит базовую ставку на 25 базисных пунктов - до 3,75% с 3,5% годовых.
Финансы
4 мая 2023 г. 09:23
Аналитики ожидают повышения базовой ставки ЕЦБ в четверг на 25 базисных пунктов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг повысит базовую ставку на 25 базисных пунктов - до 3,75% с 3,5% годовых.

Как передает Report, такой прогноз дали аналитики, опрошенные порталом DailyFX.

Также компания S&P Global опубликует окончательную оценку композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 20 стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в апреле вырос до 54,4 пункта с 53,7 пункта в марте, как и показала предварительная оценка.

Днем Бюро экономического анализа Министерства торговли США сообщит данные о состоянии торгового баланса в стране. По мнению экспертов, дефицит торгового баланса США в марте сократился до 63,3 млрд долларов с 70,5 млрд долларов в феврале.

В то же время Минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 29 апреля. Аналитики предполагают, что показатель увеличился на 10 тыс., до 240 тыс. заявок.

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