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    Аналитики: На саммите в Джексон-Хоул серьезных заявлений не ожидается

    Центробанки продолжат занимать выжидательную позицию

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ С 24 по 26 августа пройдет ежегодная встреча руководителей центробанков и экономистов в американском городе Джексон-Хоул, штат Вайоминг. Как сообщает Report, главными спикерами станут глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен и председатель Европейского центрального банка (EЦБ) Марио Драги.

    Глава ФРС выступит 25 августа в 18:00 по бакинскому времени, а выступление председателя EЦБ состоится в тот же день, в 23:00.

    Аналитики полагают, что Джанет Йеллен не предоставит каких-либо новых сведений относительно монетарной политики. Протокол прошлого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) показал, что чиновники ФРС обеспокоены низкой инфляцией. Скорее всего, они займут нейтральную позицию и продолжат наблюдения за рынком.

    Хотя ранее аналитики предполагали, что ЕЦБ свернет программу количественного смягчения в ближайшие месяцы, этот план скорее всего будет отложен. Марио Драги также не станет делать важных заявлений относительно монетарной политики.

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