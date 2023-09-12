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Аналитики Deutsche Bank рекомендуют продавать акции L'Oreal

Аналитики Deutsche Bank рекомендуют продавать акции L'Oreal Аналитики Deutsche Bank ухудшили рекомендацию для акций крупнейшего в мире производителя косметики L'Oreal до "продавать" с "держать", прогнозную котировку - до 350 евро с 385 евро.
Финансы
12 сентября 2023 г. 18:47
Аналитики Deutsche Bank рекомендуют продавать акции L'Oreal

Аналитики Deutsche Bank ухудшили рекомендацию для акций крупнейшего в мире производителя косметики L'Oreal до "продавать" с "держать", прогнозную котировку - до 350 евро с 385 евро.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает MarketWatch.

По их мнению, хотя французская компания "является уникальной во многих отношениях", однако в среднесрочной перспективе она подвержена негативному влиянию таких факторов, как замедляющийся рост экономики Китая и сокращение спроса на дерматологические бренды.

L'Oreal производит косметику, духи, средства по уходу за кожей и волосами, владеет такими брендами, как Lancome, Garnier, Vichy, Maybelline и Kiehl's.

С начала 2023 года капитализация L'Oreal выросла на 21,3% (до 215,5 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 12,4%.

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