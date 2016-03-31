​Аналитики: Даже подорожание нефти не спасет Россию от рецессии

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Даже при стабилизации цены на нефть на уровне 50 долларов за баррель в последующие три года российская экономика не выберется из рецессии.

Как передает Report со ссылкой на Коммерсантъ, такой прогноз дали аналитики "Центра развития" Высшей школы экономики (ВШЭ).

Эксперты ВШЭ рассмотрели два сценария развития российской экономики в зависимости от цены на нефть - при условии, что действующие антироссийские санкции остаются в силе. В первом сценарии, при 35 долларах за баррель до 2020 года, падение ВВП в 2016 году составит 1,6%. Суммарное же падение ВВП за 2015-2019 годы может составить 8,1%.

Второй, более оптимистический вариант тоже не дает экономике шансов на рост. Даже при стабилизации цены на уровне 50 долларов в 2017-2020 годы длительная рецессия неизбежна. По мнению исследователей ВШЭ при нефти в 45 долларов за баррель, падение ВВП в 2016 году составит 0,8%, дефицит бюджета - 2,7% ВВП с последующим сокращением до 1% ВВП. Суммарное падение ВВП за 2015-2019 годы в этом сценарии аналитики оценили в 5,6%. "Рост цен на нефть до 50 долларов за баррель облегчает процесс адаптации экономики к новым условиям, но не позволяет перейти к устойчивому росту ранее 2020 года", - говорится в исследовании.

"Снижение бюджетных расходов ввиду институциональных ограничений будет, прежде всего, ухудшать положение дел в социальной сфере. Зарплаты бюджетников за 2015-2020 годы сократятся на 22-30% в реальном выражении. Предполагаемое продолжение рецессии приведет к тому, что снижение реальных доходов населения будет продолжаться еще в течение одного-трех лет", - прогнозируют экономисты.