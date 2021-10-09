О нас
Report Georgia
Аудио новости

Аналитик: Борьба центральных банков с инфляцией может подорвать развитие глобальной экономики

Аналитик: Борьба центральных банков с инфляцией может подорвать развитие глобальной экономики Существуют риски подорвать восстановление глобальной экономики в результате борьбы с высокой инфляцией.
Финансы
9 октября 2021 г. 18:17
Аналитик: Борьба центральных банков с инфляцией может подорвать развитие глобальной экономики

Существуют риски подорвать восстановление глобальной экономики в результате борьбы с высокой инфляцией.

Как передает Report со ссылкой на Forbes, об этом сказал Боб Принс, один из руководителей по инвестициям крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, основанного миллиардером Рэем Далио.

Он также поставил под сомнение заявления Федеральной резервной системы США о том, что текущий всплеск инфляции окажется временным.

По его словам, рост цен будет сложно побороть, учитывая, что он обусловлен нехваткой ресурсов, которые пользуются большим спросом на фоне восстановления мировой экономики после пандемии. Если ФРС будет предпринимать жесткие меры для сдерживания инфляции, это приведет к падению финансовых рынков.

"Мы находимся в ситуации, когда все еще есть инерция в плане спроса, и она растет на фоне ограниченного предложения, что и привело к росту инфляции", — пояснил Принс.

Он отметил, что происходящее начинает напоминать "Великую инфляцию" в США и нефтяной кризис 1970-х годов. Тогда цены на нефть выросли из-за сокращения поставок ОПЕК, пояснил Принс. Эта динамика привела к спаду экономики и одновременно к росту инфляции. "Повышение процентных ставок не приведет к увеличению предложения нефти", — подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Герои Гадрута
ФотоГерои Гадрута
9 октября 2021 г. 17:51
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
9 октября 2021 г. 10:02
Обучение в бакалавриатуре и магистратуре будет организовано по системе кредитов
Обучение в бакалавриатуре и магистратуре будет организовано по системе кредитов
8 октября 2021 г. 16:45
Закир Гасанов встретился с новым военным атташе Турции в Азербайджане
Закир Гасанов встретился с новым военным атташе Турции в Азербайджане
8 октября 2021 г. 13:31
Глава МИД: Для Грузии участие в формате 3+3 будет сложным
Глава МИД: Для Грузии участие в формате "3+3" будет сложным
8 октября 2021 г. 12:43
Чавушоглу: Азербайджан и Армения могут наладить сотрудничество за счет инновационного мышления
Чавушоглу: Азербайджан и Армения могут наладить сотрудничество за счет инновационного мышления
8 октября 2021 г. 12:22
Законопроект О Дне независимости рекомендован на заседание Милли Меджлиса
Законопроект "О Дне независимости" рекомендован на заседание Милли Меджлиса
6 октября 2021 г. 15:43
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
6 октября 2021 г. 11:37
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
5 октября 2021 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi