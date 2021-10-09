Аналитик: Борьба центральных банков с инфляцией может подорвать развитие глобальной экономики

Существуют риски подорвать восстановление глобальной экономики в результате борьбы с высокой инфляцией.

Существуют риски подорвать восстановление глобальной экономики в результате борьбы с высокой инфляцией.

Как передает Report со ссылкой на Forbes, об этом сказал Боб Принс, один из руководителей по инвестициям крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, основанного миллиардером Рэем Далио.

Он также поставил под сомнение заявления Федеральной резервной системы США о том, что текущий всплеск инфляции окажется временным.

По его словам, рост цен будет сложно побороть, учитывая, что он обусловлен нехваткой ресурсов, которые пользуются большим спросом на фоне восстановления мировой экономики после пандемии. Если ФРС будет предпринимать жесткие меры для сдерживания инфляции, это приведет к падению финансовых рынков.

"Мы находимся в ситуации, когда все еще есть инерция в плане спроса, и она растет на фоне ограниченного предложения, что и привело к росту инфляции", — пояснил Принс.

Он отметил, что происходящее начинает напоминать "Великую инфляцию" в США и нефтяной кризис 1970-х годов. Тогда цены на нефть выросли из-за сокращения поставок ОПЕК, пояснил Принс. Эта динамика привела к спаду экономики и одновременно к росту инфляции. "Повышение процентных ставок не приведет к увеличению предложения нефти", — подчеркнул он.