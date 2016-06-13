​Amrahbank завершил прошлый год с убытком в 5,5 млн. манатов

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ ОАО Amrahbank завершил прошлый год с убытком в 5,518 млн. манатов. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании Grant Thornton по итогам аудита деятельности банка за 2015 года.

В прошлом году процентные доходы Amrahbank составили 27,047 млн. манатов, процентные расходы - 11,857 млн. манатов, чистая прибыль - 15,190 млн. манатов.

Помимо этого, за отчетный период комиссионные расходы Amrahbank составили 1,803 млн. манатов, что на 39% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Непроцентные расходы в годовом исчислении сократились на 54 тыс. манатов или 10% и составили 484 тыс. манатов.

В прошлом году административные и другие операционные расходы банка выросли на 2,522 млн. манатов или 17,25% по сравнению с 2014 годом, составив 17,146 млн. манатов.

Отметим, что по итогам 2014 года Amrahbank получил прибыль в 1,289 млн. манатов.