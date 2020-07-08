Amrah Sigorta: закрытие Amrah Bank незначительно сказалось на нас

Amrah Sigorta: закрытие Amrah Bank незначительно сказалось на нас

Аннулирование лицензии ОАО Amrah Bank Центробанком Азербайджана имеет незначительное негативное влияние на Amrah Sigorta, и не ожидается уход компании с рынка.

Об этом Report сказал председатель правления Amrah Sigorta Эмиль Агасиев, комментируя возможное повторении сценария ухода с рынка страховой компании Ravan Sigorta, близкой к NBC Bank, лицензия которого была недавно аннулирована.

"Доля банковских кредитов в накопленных нами страховых взносах была не очень высокой. Мы достаточно диверсифицировали наш портфель и успешно работаем, особенно в сфере автострахования, предоставляя нашим клиентам нормальные услуги, поэтому у нас хорошее финансовое положение и мы не уйдем с рынка", - отметил председатель.

Напомним, что акционерами Amrah Sığorta и Amrah Bank являются одни и те же лица. Так, Юнис и Амрах Йылдырымзаде, контролирующие 85% и 15% акций страховой компании, имеют долю в банке в размере 53,2% и 0,3% соответственно.