Правительство одобрило новую амнистию капиталов

Правительство РФ одобрило проекты закона об амнистии капиталов, которая должна пройти с 1 мая 2019-го по 29 февраля 2020 года.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу правительства.

Действовавшая до этого амнистия предполагала, что граждане могут задекларировать выведенный из России капитал на территории страны, не выплачивая налоги с раскрытых активов. При этом перевод счетов и активов в Россию необязателен.

Амнистия капитала после 1 марта 2019 года будет распространяться для физлиц, возвращающих деньги в РФ или перерегистрирующих активы в специальных административных районах.