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АМФА поддержала повышение требований к уставному капиталу для НБКО

АМФА поддержала повышение требований к уставному капиталу для НБКО
Финансы
26 ноября 2024 г. 11:27
АМФА поддержала повышение требований к уставному капиталу для НБКО

Исполнительный директор Азербайджанской микрофинансовой ассоциации (АМФА) Жаля Гаджиева позитивно отреагировала на решение Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о более чем трехкратном увеличении требований к уставному капиталу для небанковских кредитных организаций (НБКО).

Как она отметила в комментарии для Report, повышение требований будет способствовать устойчивому развитию микрофинансового сектора, который функционирует уже 25 лет.

"Даже если количество НБКО сократится, это не повлияет на деятельность тех организаций, которые придерживаются долгосрочной стратегии развития", - подчеркнула Жаля Гаджиева.

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Версия на азербайджанском языке AMFA BOKT-lar üçün nizamnamə kapitalı tələbinin artırılmasına münasibət bildirib

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