 Наверх
    Закрыть фоторежим

    AMFA: НКО должны иметь доступ к государственным средствам

    Джалал Алиев: Им нужно не так много средств
    © Report/ Orkhan Azim

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Небанковские кредитные организации (НКО) Азербайджана должны иметь доступ к государственным финансовым ресурсам в нацвалюте.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Азербайджанской ассоциации микрофинансирования (AMFA), директор ООО "Финансы для развития" Джалал Алиев.

    "На сегодняшний день проводятся меры для обеспечения стабильности курса маната, сдерживания роста цены, манатная масса сжимается, однако было бы неплохо, если бы с учетом нынешнего положения НКО, им было бы позволено временно воспользоваться ресурсами Центробанка. Им нужно не так много средств", - сказал Алиев.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi