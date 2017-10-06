AMFA: НКО должны иметь доступ к государственным средствам

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Небанковские кредитные организации (НКО) Азербайджана должны иметь доступ к государственным финансовым ресурсам в нацвалюте.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Азербайджанской ассоциации микрофинансирования (AMFA), директор ООО "Финансы для развития" Джалал Алиев.

"На сегодняшний день проводятся меры для обеспечения стабильности курса маната, сдерживания роста цены, манатная масса сжимается, однако было бы неплохо, если бы с учетом нынешнего положения НКО, им было бы позволено временно воспользоваться ресурсами Центробанка. Им нужно не так много средств", - сказал Алиев.