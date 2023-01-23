AMFA: Иностранные инвесторы возобновили интерес к нашей стране

Иностранные инвесторы возобновили интерес к микрофинансовому сектору Азербайджана.

Иностранные инвесторы возобновили интерес к микрофинансовому сектору Азербайджана.

Об этом сообщила Report исполнительный директор Азербайджанской ассоциация микрофинансирования (АМФА) Жаля Гаджиева.

По ее словам, к такому выводу они пришли после встреч с иностранными инвесторами в прошлом году: "В настоящее время мы продолжаем переговоры с иностранными инвесторами и считаем возможным привлечение ресурсов от иностранных инвесторов не только в иностранной, но и в местной валюте. Как правило, до 2015 года микрофинансовые организации в работе с иностранными донорами в основном использоали инвалюту, но сейчас они предпочитают хеджированные ресурсы или местные источники ресурсов, такие как государственные фонды. В связи с чем они также заинтересованы в сотрудничестве с Агентством аграрного кредитования и развития (AKIA) министерства сельского хозяйства и Фондом развития предпринимательства (SIF) министерства экономики", - отметила представитель AMFA.

По словам Гаджиевой, Центральный банк Азербайджана (ЦБА) также предпринимает необходимые шаги в направлении возрождения микрофинансового сектора: "Мы сотрудничаем с рабочей группой по упрощению доступа к финансовым ресурсам ЦБА. В ЦБА сформирована еще одна рабочая группа по финансовой инклюзивности. С этого года НКО также сотрудничает с этой рабочей группой".

"Кредитный портфель микрофинансовых организаций больше зависит от привлечения финансовых ресурсов. Спрос большой. Просто для удовлетворения этого спроса нужны дешевые финансовые ресурсы. Потому что в финансовом секторе существует конкуренция. У банков больше возможностей для получения ресурсов. Чем дешевле привлекаются ресурсы, тем выгоднее кредиты для клиента. Согласно международной практике, в микрофинансовых организациях нормой считается наличие до 5% объема портфеля рисков. В Азербайджане этот показатель составляет около 1,5%”,- добавила Гаджиева.