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Американский эксперт предсказал крах доллара

​Американский эксперт предсказал крах доллара

© Report

Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике. 

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом Bloomberg заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.

Он отметил, что на ослабление американской экономики повлияла пандемия коронавируса нового типа COVID-19, что приведет к окончанию "неправомерных привилегий" доллара.

Эксперт также выразил мнение, что в любой момент может измениться валютный баланс. Экономист добавил, что такая тенденция связана с тем, что в США существует дефицит внутренних сбережений.

Роуч заявил, что крах доллара произойдет в 2021 году на фоне проводимой президентом США Дональдом Трампом политики. Он подчеркнул, что после стабилизации экономического кризиса валюта упадет на 35%.

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