О нас
Report Georgia
Аудио новости

Американский фондовый рынок закрылся ростом

Американский фондовый рынок закрылся ростом Фондовый рынок США завершил торговую сессию подъемом котировок на фоне дорожающей нефти и очередной порции оптимистичных макроэкономических данных.
Финансы
16 сентября 2021 г. 03:58
Американский фондовый рынок закрылся ростом

Фондовый рынок США завершил торговую сессию подъемом котировок на фоне дорожающей нефти и очередной порции оптимистичных макроэкономических данных.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,68%, до 34 814,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,82%, до 15 161,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,85%, до 4 480,70 пункта.

Поддержку рынку, как считается, оказали данные об августовском росте промышленного производства на 0,4% к предшествовавшему месяцу и первом с октября замедлении годовой инфляции до 5,3% с 5,4%.

Положительно на динамике котировок сказалась и дорожающая нефть: основной американский сорт WTI вырос в цене на 2,15 доллара США, до 72,61 доллара США за баррель - максимум с 30 июля.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Экс-начальник Главного следственного управления получил взятки на сумму 14 млн манатов
ФотоЭкс-начальник Главного следственного управления получил взятки на сумму 14 млн манатов
15 сентября 2021 г. 11:02
ГДП обратилась к лицам, занимающимся пассажироперевозками по выходным
ГДП обратилась к лицам, занимающимся пассажироперевозками по выходным
15 сентября 2021 г. 10:52
Экс-глава Исполнительной власти Евлаха освобожден под подписку о невыезде
Экс-глава Исполнительной власти Евлаха освобожден под подписку о невыезде
15 сентября 2021 г. 10:36
В Азербайджане в этом году в первый класс пойдут более 158 тыс. учеников
В Азербайджане в этом году в первый класс пойдут более 158 тыс. учеников
15 сентября 2021 г. 10:31
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
15 сентября 2021 г. 10:18
Новые главы ИВ дали обещание президенту Ильхаму Алиеву
Новые главы ИВ дали обещание президенту Ильхаму Алиеву
14 сентября 2021 г. 15:30
Ильхам Алиев: Если кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом
Ильхам Алиев: Если кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом
14 сентября 2021 г. 15:29
Президент: Если бы не было фактов коррупции, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет
Президент: Если бы не было фактов коррупции, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет
14 сентября 2021 г. 15:23
Минобразования: В некоторых случаях родители могут не отправлять детей в школу
Минобразования: В некоторых случаях родители могут не отправлять детей в школу
14 сентября 2021 г. 15:13
Президент новым главам ИВ: Cледует всегда помнить об участи работавших до вас
Президент новым главам ИВ: Cледует всегда помнить об участи работавших до вас
14 сентября 2021 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi