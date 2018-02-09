Американский фондовый рынок рекордно "рухнул" второй раз за неделю - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Ведущий американский фондовый индекс Dow Jones упал 8 февраля на 4,15%, или более чем на 1000 пунктов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, это произошло второй раз за неделю - в понедельник, 5 февраля, этот индекс упал на 1175 пунктов, потеряв около 4,6%.

Другой важный американский индикатор, S&P 500, также понес значительные потери. От пиковых значений, показанных 26 января, он потерял более 10%.

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Американский промышленный индекс Dow Jones 8 февраля упал на 539 пунктов, или на 2,2%, — до отметки 24354.

Как передает Report, об этом сообщает Market Watch.

При этом индекс S&P 500 снизился на 47 пунктов (1,7%) — 2634, а Nasdaq на 130 пунктов (1,8%) — до 6924.