Американские нефтекомпании в 2022 году выплатили акционерам до $130 млрд

По итогам 2022 года американские нефтяные компании выплатили акционерам "неожиданно высокие" дивиденды на общую сумму $128 млрд.

По итогам 2022 года американские нефтяные компании выплатили акционерам "неожиданно высокие" дивиденды на общую сумму $128 млрд.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Акционеры нефтяных компаний США получили неожиданный доход в размере 128 миллиардов долларов в 2022 году благодаря сочетанию глобальных перебоев в поставках, таких как война России в Украине, и усиливающееся давление Уолл-стрит, требующего отдавать приоритет доходности, а не поиску неиспользованных запасов нефти", — говорится в материале.

Однако, отмечает агентство, у подобной динамики есть свои минусы — руководители крупных сырьевых фирм могут в дальнейшем пострадать из-за вложений в долгосрочные проекты, связанные с ископаемыми видами топлива, эра которых в обозримом будущем неизбежно подойдет к концу.

В итоге долгосрочное устойчивое положение крупных американских нефтяных компаний может оказаться под угрозой. Причиной может стать увеличение расходов, связанных с выплатами дивидендов и разработкой новых месторождений, на фоне грядущего снижения спроса на ископаемые виды топлива в мире, уточняется в статье.