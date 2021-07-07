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Американские индексы закрылись разнонаправленно

Американские индексы закрылись разнонаправленно Основные фондовые индексы США на закрытии биржи незначительно снизились, отступив от достигнутых на прошлой неделе рекордных отметок.
Финансы
7 июля 2021 г. 03:41
Американские индексы закрылись разнонаправленно

Основные фондовые индексы США на закрытии биржи незначительно снизились, отступив от достигнутых на прошлой неделе рекордных отметок.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones (DJIA) потерял 208,98 пункта, или 0,6 процента, опустившись до 34 577,37, тогда как Nasdaq Composite прибавил 24,32 пункта, или 0,2 процента, поднявшись до нового рекорда 14 663,64.

S&P 500 снизился на 8,80 пункта, или 0,2 процента, до 4 343,54, прервав цикл роста. В пятницу этот индекс закрылся на рекордном максимуме седьмую сессию подряд, чего не случалось с 1997 года.

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