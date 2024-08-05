Американские фондовые рынки открылись падением

Американские фондовые индексы потеряли 2,8-6,3% при открытии рынка на фоне общего ухода инвесторов от риска.

Американские фондовые индексы потеряли 2,8-6,3% при открытии рынка на фоне общего ухода инвесторов от риска.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones снизился на 2,8%, NASDAQ - на 5,8%, S&P 500 - на 4%.

Обвал мировых рынков акций вызван возросшими опасениями рецессии в США после слабых статданных, опубликованных на прошлой неделе. В частности, в пятницу стало известно об увеличении безработицы в июле до максимальных с октября 2021 года 4,3%, а днем ранее - о снижении индекса деловой активности в производственном секторе США до самой низкой отметки с ноября.

Аналитики Goldman Sachs теперь полагают, что вероятность спада в американской экономике в ближайший год составляет 25% вместо ожидавшихся ранее 15%, а рынки видят 60%-ный шанс того, что Федрезерв на этой неделе проведет внеочередное заседание и понизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает "Интерфакс".

Индекс волатильности американского рынка акций Cboe Volatility (VIX), который называют "индикатором страха" Уолл-стрит, в понедельник превысил отметку в 50 пунктов впервые с апреля 2020 года, взлетев более чем на 100% с пятничного уровня в 23,39 пункта, отмечает Market Watch.