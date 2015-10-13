​Американские фондовые индексы выросли

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ 12 октября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,28% и составил 17 131,86 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,13% - до 2 017,46 пунктов, Nasdaq на 0,17% - до 4 838,65 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,70% - до 6 371,18 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 0,27% - до 4 688,70 пунктов, германский DAX - на 0,23% - до 10 119,83 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,16% и составила 1 154,00 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1360 (+0,02).