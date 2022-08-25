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Американские фондовые индексы выросли впервые за четыре сессии

Американские фондовые индексы выросли впервые за четыре сессии Американские акции в среду завершили торги ростом впервые за четыре сессии, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".
Финансы
25 августа 2022 г. 10:26
Американские фондовые индексы выросли впервые за четыре сессии

Американские акции в среду завершили торги ростом впервые за четыре сессии, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

На этой неделе рынок испытывает повышенное давление, связанное с нервозностью инвесторов из-за перспектив дальнейшего подъема ключевых ставок центробанками мира, что может спровоцировать рецессию в экономике. С начала недели индекс S&P 500 потерял более 2%.

Трейдеры ждут начала ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, организуемого Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити. Симпозиум пройдет с 25 по 27 августа. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит на нем в пятницу.

Пауэлл "на этой неделе, вероятно, повторит позицию о том, что у Федрезерва еще есть пространство для дальнейшего подъема ставок, потому что они действительно хотят обуздать инфляцию", считает аналитик UBS Global Wealth Management Кэлвин Тэй.

Между тем объем базовых заказов на товары длительного пользования в США в июле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил $273,5 млрд, согласно данным статистического ведомства страны. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных MarketWatch, предполагал рост заказов на 1%. Стагнация показателя сигнализирует об охлаждении спроса на фоне замедляющегося экономического роста в стране.

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Версия на английском языке US stocks rise for first time in 4 sessions

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