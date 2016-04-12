​Американские фондовые индексы подешевели

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 11 апреля на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,12% и составил 17 556,41 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,27% - до 2 041,99 пунктов, Nasdaq - на 0,36% - до 4 833,40 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,07% - до 6 200,12 пунктов, французский индекс CAC-40 подорожал на 0,22% - до 4 312,63 пунктов, германский DAX вырос на 0,63% - до 9 682,99 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,18% и составила 1 255,70 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1408 (+0,08%).