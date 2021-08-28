Американские биржи закрылись ростом основных индексов

Основные фондовые индексы США выросли в пятницу на закрытии биржи, показав новые рекорды.

Основные фондовые индексы США выросли в пятницу на закрытии биржи, показав новые рекорды.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,69 процента - до 35 455,8 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,23 процента - до рекордного максимума в 15 129,50 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,88 процента, до 4 509,37 пункта, что тоже стало рекордным показателем.

Биржи росли на фоне выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который, в частности, заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2 процентам. По его словам, было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными.