Американские биржи уверенно выросли

Биржи США уверенно выросли, в лидерах - гиганты IT, пострадавшие на фоне массового сбоя сервисов Facebook.

Биржи США уверенно выросли, в лидерах - гиганты IT, пострадавшие на фоне массового сбоя сервисов Facebook.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA вырос по итогам вторника на 0,92%, до 34 314,67 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 1,05%, до 4 345,82 пункта, в то время как высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,25%, до 14 433,83 пункта, отыгрывая падение в понедельник.

Акции Amazon выросли на 0,98%, акции Apple выросли на 1,42%, Alphabet - на 1,77%, Microsoft - на 2%. Наконец, акции Facebook восстанавливаются после вчерашних распродаж и выросли на 2,06% по итогам дня.