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Американские биржи снизились на данных по рынку труда

Американские биржи снизились на данных по рынку труда Основные американские фондовые индексы снижаются в четверг после слабой статистики по рынку труда.
Финансы
9 июня 2022 г. 18:30
Американские биржи снизились на данных по рынку труда

Основные американские фондовые индексы снижаются в четверг после слабой статистики по рынку труда.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,4%, до 32 780,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,86%, до 11 980,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,65%, до 4 088,9 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 июня, выросло на 27 тыс. с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 229 тыс. Аналитики в свою очередь ожидали показатель на уровне в 210 тыс.

Рынки также находятся в ожидании данных о годовой инфляции в США, которая, согласно прогнозам, по итогам мая осталась на уровне апреля в 8,3%. Статистика будет опубликована в пятницу.

Эти данные имеют большое значение перед заседанием Федрезерва на следующей неделе, поскольку они могут повлиять на дальнейший курс денежно-кредитной политики регулятора.

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