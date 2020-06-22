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American Airlines планирует привлечь новое финансирование

​American Airlines планирует привлечь новое финансирование

Американский авиаперевозчик American Airlines Group Inc планирует привлечь новое финансирование в размере 3,5 миллиарда долларов США для улучшения ликвидности из-за ограничений на поездки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Согласно информации, компания планирует привлечь 1,5 миллиарда долларов США, продав акции и конвертируемые ноты до 2025 года. Кроме того, авиаперевозчик заявил, что предложит гарантированные ноты в размере 1,5 миллиарда долларов США и привлечет кредит в размере 0,5 миллиарда долларов США.

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