​AmCham продолжает диалог с правительством Азербайджана

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham), как ассоциация представленных в стране иностранных и местных бизнес структур, продолжает плодотворный диалог с правительством Азербайджана с целью поддержки серьезных инициатив в сфере экономических реформ. На повестке дня особое место занимают вопросы улучшения бизнес-климата и усиление инвестиционной привлекательности страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, в результате данного конструктивного диалога был принят ряд конкретных решений в нескольких направлениях.

Одним из таких важных решений является поддержка президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с последующим внесением соответствующих изменений в Уголовный кодекс страны, предложения AmCham по увеличению размера суммы уклонения от налогов, влекущего за собой уголовную ответственность. В изменениях к статье 213 УК АР, которые вступили в силу с 1 июня этого года, размер суммы уклонения от уплаты налоговых сборов в значительном размере, влекущего за собой уголовную ответственность, увеличен с 2 000 до 20 000 манатов, a уклонения в крупном размере – от 50 000 до 100 000 манатов.

"Палата приветствует это решение и считает, что данные изменения способствуют увеличению доверия, обеспечению социальной справедливости, снижению надзорного бремени и затрат на бизнес-структуры. Мы уверены, что аналогичный успех будет достигнут по ряду других направлений, находящихся в настоящее время в процессе обсуждения. Мы намерены продолжить сотрудничество со всеми партнерами в направлении дальнейшего усиления и повышения конкурентоспособности экономики Азербайджана", - говорится в сообщении.