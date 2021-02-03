Alphabet увеличил чистую прибыль на 17%

По итогам четвертого квартала Alphabet увеличил чистую прибыль в 1,4 раза в годовом выражении

Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам 2020 года увеличил чистую прибыль на 17,2% по сравнению с предыдущим годом - до 40,269 миллиарда долларов США, сообщается в релизе холдинга.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Выручка компании увеличилась на 12,7% в годовом выражении - до 182,527 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала Alphabet увеличил чистую прибыль в 1,4 раза в годовом выражении – до 15,227 миллиарда долларов. Квартальная выручка Alphabet увеличилась на 23,5% - до 56,898 миллиарда долларов.

"Наши высокие результаты в четвертом квартале с выручкой в 56,9 миллиарда долларов США были обеспечены Search и Youtube, поскольку потребительская деловая активность восстановилась по сравнению с предыдущим годом", - приводятся в сообщении слова финансового директора Alphabet и Google Рут Порат (Ruth Porat).