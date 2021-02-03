О нас
Report Georgia
Аудио новости

Alphabet увеличил чистую прибыль на 17%

Alphabet увеличил чистую прибыль на 17% По итогам четвертого квартала Alphabet увеличил чистую прибыль в 1,4 раза в годовом выражении
Финансы
3 февраля 2021 г. 14:49
Alphabet увеличил чистую прибыль на 17%

Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам 2020 года увеличил чистую прибыль на 17,2% по сравнению с предыдущим годом - до 40,269 миллиарда долларов США, сообщается в релизе холдинга.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Выручка компании увеличилась на 12,7% в годовом выражении - до 182,527 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала Alphabet увеличил чистую прибыль в 1,4 раза в годовом выражении – до 15,227 миллиарда долларов. Квартальная выручка Alphabet увеличилась на 23,5% - до 56,898 миллиарда долларов.

"Наши высокие результаты в четвертом квартале с выручкой в 56,9 миллиарда долларов США были обеспечены Search и Youtube, поскольку потребительская деловая активность восстановилась по сравнению с предыдущим годом", - приводятся в сообщении слова финансового директора Alphabet и Google Рут Порат (Ruth Porat).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Alphabet”in xalis mənfəəti 17%-dən çox artıb

Новости партнеров

Самое читаемое

ДТП в Зардабе: пострадавшего доставили в столицу
ДТП в Зардабе: пострадавшего доставили в столицу
28 января 2021 г. 00:21
Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве
Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве
30 января 2021 г. 10:45
Forward опубликовал список памятников фашистам и нацистским приспешникам в разных странах мира
Forward опубликовал список памятников фашистам и нацистским приспешникам в разных странах мира
30 января 2021 г. 16:02
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
3 февраля 2021 г. 14:12
Джейхун Байрамов обсудил с французским сопредседателем ситуацию в регионе
Джейхун Байрамов обсудил с французским сопредседателем ситуацию в регионе
27 января 2021 г. 16:26
В Ереване на акции протеста задержали 26 человек
В Ереване на акции протеста задержали 26 человек
28 января 2021 г. 19:00
В Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями
ФотоВ Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями
31 января 2021 г. 04:46
В Гадруте начало функционировать почтовое агентство
В Гадруте начало функционировать почтовое агентство
1 февраля 2021 г. 11:42
Судья Конституционного суда Азербайджана ушла на пенсию
Судья Конституционного суда Азербайджана ушла на пенсию
1 февраля 2021 г. 15:14
На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google
На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google
2 февраля 2021 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi