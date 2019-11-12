Alibaba в день распродаж заработала рекордные 38,4 млрд долларов

Компания Alibaba 11 ноября, в день, известный в Китае как «День холостяка» или день тотальной распродажи, установила новый рекорд, продав товары на сумму 38,4 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, об этом сообщила газета South China Morning Post.

Отмечается, что итоговые цифры на 26% превышают сумму, которую Alibaba удалось выручить от продаж в этот же день в прошлом году. Как указывает издание, в первые 68 секунд компания продала товары на сумму 1 млрд долларов.

День холостяков и одиноких сердец в Китае символично празднуется 11-го числа 11-го месяца — в этот праздник интернет-магазины устраивают для своих покупателей масштабные распродажи. В 2009 году Alibaba объявила об акции — фестивале распродаж, когда в течение 24 часов цены на всех онлайн-торговых площадках компании существенно снижены.

Согласно официальным данным, суточный объем продаж на платформах Alibaba 11 ноября 2017 года составил 25,3 млрд долларов.